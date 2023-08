An der Sonnenstraße wurde ein 36-Jähriger geschlagen und beraubt.

Drei Täter verletzen und berauben einen 36-jährigen Mann an der Sonnenstraße - ein Tatverdächtiger wird festgenommen.

Ein 36-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen an der Sonnenstraße Opfer eines Raubes geworden. Er traf gegen 6 Uhr früh auf drei ihm vom Sehen bekannte Männer, mit denen er aus ungeklärter Ursache in Streit geriet. Einer der Männer forderte ihn auf, Geld herauszugeben. Der 36-Jährige weigerte sich jedoch. Daraufhin wurde er mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen, wodurch er zu Boden ging. Dort wurde er von drei anderen geschlagen und getreten. Schließlich nahmen sie ihm sein Bargeld ab, außerdem Kleidungsstücke, Schmuck und ein Mobiltelefon. Dann flüchteten sie.

Bei einer Sofortfahndung wurde ein 28-Jähriger aus dem Landkreis München als tatverdächtig festgenommen. Er wurde am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft nehmen ließ. Nach den beiden anderen Tätern wird aber noch gefahndet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.