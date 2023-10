München:Sendling-Westpark bekommt ein Jugendzentrum

Es wird zunächst nur auf eine Interimslösung mit Containern hinauslaufen, und die Eröffnung findet nach Auskunft der Stadtverwaltung "voraussichtlich" erst 2025 statt. Doch in Sendling-Westpark sind sie schon froh, dass es in absehbarer Zeit überhaupt etwas wird mit einem eigenen Jugendzentrum (JUZ). In der Nachbarschaft des ausgewählten Standorts, einer Wiese an der Ecke Garmischer Straße/Bernrieder Straße, scheint die Freude nicht ganz so ausgeprägt zu sein wie unter Jugendlichen und Lokalpolitikern. Kürzlich trat eine Anwohnerin an den tagenden Bezirksausschuss heran, um Lärmbedenken vorzutragen sowie Sorgen wegen angeblich absehbarer Verschmutzung umliegender Gärten.