Beschwerden über zu schnelles Fahren gehören zum Standardprogramm von Bezirksausschüssen (BA) und Bürgerversammlungen - ebenso wie die polizeiliche Auskunft, es gebe keine Auffälligkeiten. Der BA in Sendling will es nun genau wissen und bestellt sogenannte Topo-Boxen, die das Verkehrsgeschehen vor den drei Grundschulen an der Implerstraße, am Gotzinger Platz und an der Pfeuferstraße aufzeichnen sollen.

Insbesondere soll die jeweils zweiwöchige Messung im kommenden Frühjahr eine Entscheidungsgrundlage liefern, indem sie zeigt, wie viele Autofahrer tatsächlich die temporären Tempo-30-Limits überschreiten.