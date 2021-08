Das Schyrenbad ist das älteste städtische Bad in München. Eröffnet wurde es 1847.

Von Jakob Wetzel

"Und jetzt: Arschbombe!", ruft eine Dame ihrem Enkel zu, und der lässt sich nicht lange bitten. Er juchzt, es platscht, das Wasser spritzt. Auf der Wiese nebenan liegt ein Herr und blättert in einer Boulevardzeitung. "Mama, hol den Papa rein", ruft ein Mädchen aus dem Becken, aber dem ist es offenbar zu kühl, er sitzt noch komplett angezogen auf einer Bank am Beckenrand. Es ist ein Montagvormittag im Schyrenbad in Untergiesing, und es ist wenig los, der Himmel ist bewölkt, Regen vorhergesagt. Im Wasser kraulen acht Schwimmer, und im Planschbecken krabbelt gerade der kleine Louis mit seinem Bruder auf eine Rutsche, die aussieht wie ein Leuchtturm. Kaum sind sie oben, geht es hinunter, kopfüber.