Von Linus Freymark

Es sind selige Zeiten für Fußballfans: In der Zweiten Liga rollt der Ball wieder und in Australien und Neuseeland spielen die Frauen um den Weltmeistertitel. Zudem stehen die ersten Entscheidungen im DFB-Pokal an, und dann ist da ja auch noch die Bundesliga, die demnächst wieder den Betrieb aufnimmt. Es geht also wieder los, die fußballfreie Zeit hat ein Ende! Das Einzige, was nun vielleicht noch fehlt: eine geeignete Kneipe, um die ganzen Partien gemeinsam mit Freunden und Kollegen verfolgen zu können.

Eine Lokalität, die sich gut für solche mehr oder weniger sportlichen Zusammenkünfte eignet, ist der "Treffpunkt" in der Schleißheimer Straße 125. Acht Bildschirme und zwei Leinwände gibt es dort, auf denen alle möglichen Spiele laufen. Das Gute daran: Nicht überall läuft dieselbe Begegnung. Wenn man selbst also Dortmund-Fan, der Kollege aber Schalke-Anhänger ist und nicht zufällig gerade das Revierderby ansteht, ist das kein Problem.

Für die Dauer des Spiels können die Amateur-Experten sich aufteilen und nach Abpfiff das Geschehen auf dem Rasen am Tresen analysieren. Das Einzige, was man dabei beachten sollte: Im Treffpunkt sind keine Reservierungen für Übertragungen möglich. Wenn Bundesliga oder Champions League ansteht, sollte man also einige Zeit vor dem Anpfiff da sein, um sicher einen Platz zu bekommen.

Allerdings dreht sich im Treffpunkt nicht alles nur um Fußball. Denn wie es sich für eine echte Sportsbar gehört, gibt es auch Dartscheiben und Billardtische, an denen man nicht zuschauen, sondern sich selbst betätigen kann. Anders als bei Fußballabenden sollte man für eine Partie Billard im Vorfeld reservieren.

Detailansicht öffnen Ein Ort nicht nur für Fußballfreunde: Die Sportsbar mit dem passenden Namen Treffpunkt. (Foto: Stephan Rumpf/Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Auf Bildschirmen und Leinwänden werden hier Spiele übertragen. (Foto: Stephan Rumpf/Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Am Billardtisch können Fans dann fachsimpeln. (Foto: Stephan Rumpf/Stephan Rumpf)

Wegen des großen Angebots trifft man im Treffpunkt viele Sportsfreunde. Andere wiederum kommen für ein Feierabendgetränk vorbei und so mancher aus der Nachbarschaft läutet hier auch schon mal das Wochenende ein. Das bietet sich an, immerhin ist die Bar am Wochenende open end-geöffnet.

Zu trinken gibt es Paulaner und Franziskaner Weißbier vom Fass sowie weitere Biersorten wie Augustiner oder Becks. Hinzu kommen verschiedene Longdrink-Klassiker wie Gin Tonic und Cuba Libre. Die Preise bewegen sich im unteren Münchner Durchschnitt, die Longdrinks etwa gibt es allesamt für unter zehn Euro. Wenn der Lieblingsverein gewinnt und man den Sieg gebührend feiern möchte, stürzen Fans sich im Treffpunkt nicht gleich in Unkosten. Und das ist ja vielleicht nicht ganz unwichtig, damit die Euphorie über den Bundesliga-Start nicht zum finanziellen Fiasko wird.

Sportsbar Treffpunkt, Schleißheimer Straße 125, 80797 München, Telefon: 089/3084538, Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 10 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 10 Uhr mit open end.