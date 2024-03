Bei einer gemeinsamen Routinekontrolle von Kreisverwaltungsreferat und Verkehrspolizei sind in dieser Woche zwei Fahrer von Schulbussen aus dem Verkehr gezogen worden. Eine 67 Jahre alte Frau hatte gar keine Erlaubnis für die Personenbeförderung, ein 53 Jahre alter Mann war betrunken. Beide waren an einem Schulzentrum am Bavariaring überprüft worden.