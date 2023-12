Das Schießen und Böllern und Raketen in die Luft jagen soll ja auf einen alten Brauch zurückgehen, demzufolge zur Jahreswende böse Geister vertrieben werden sollen. Ein "Geist" aus der Nachbarschaft allerdings hat wohl den 55-Jährigen gegen 1 Uhr beobachtet, wie er von seinem nicht öffentlich zugänglichen Laubengang zu seiner Wohnung einen "Signal Revolver TG 99" abfeuerte. Die Schreckschusswaffe, so gab der Mann in der Verhandlung an, sei aus dem Nachlass seines Vaters.

Weiterhin lag dem Gericht der Vorwurf vor, der Münchner habe auch vom öffentlich zugänglichen Gehweg vor dem Haus geschossen und den Schreckschussrevolver sichtbar bei sich geführt. Dies, so erklärte das Gericht am Ende, sei nicht nachweisbar gewesen.

Angesichts dessen, dass in der Silvesternacht ohnehin "überall und dauerhaft Feuerwerk abgebrannt wurde" und im Laubengang für andere Bürger keinerlei Gefahr bestand, verhängte das Gericht eine relativ milde Geldbuße in Höhe von 75 Euro. Positiv schrieb sie dem Münchner ins Urteil, dass er das Geschehen gleich vollumfänglich eingestanden habe und dem einmaligen Verstoß "ein geringes Gewicht" beizumessen sei. Außerdem sei der Münchner bislang "nicht vergleichbar" in Erscheinung getreten.

Unschön müsse für den Münchner auch die Tatsache gewesen sein, dass er sich aufgrund des strafrechtlichen Vorwurfs einer Gerichtsverhandlung stellen "und mit der Möglichkeit einer Verurteilung" rechnen musste. Das Urteil ist nach Auskunft von Pressesprecher Martin Swoboda nicht rechtskräftig.