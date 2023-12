Ein Bus ist am Donnerstagnachmittag in der Schleißheimer Straße gegen eine Hauswand geprallt. Wie die Feuerwehr mitteilt, war das Fahrzeug bis auf den Fahrer unbesetzt. Sechs weitere Fahrzeuge sowie mehrere Straßenschilder seien beschädigt worden.

Als Feuerwehr und Rettungsdienst am Unfallort eintrafen, sei der Mann in dem Bus eingeschlossen gewesen, berichtet die Feuerwehr weiter. Die Retter verschafften sich über die hintere Bustür Zugang und versorgten zusammen mit den Kräften eines Notarzteinsatzwagens den 55-Jährigen. Er sei anschließend über die hintere Türe aus dem Bus gebracht und verletzt in eine Münchner Klinik transportiert worden. Eine weitere Pkw-Fahrerin habe sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie sei am Unfallort medizinisch versorgt worden.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Die Höhe der entstandenen Schäden konnte von der Feuerwehr nicht beziffert werden.