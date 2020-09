Wegen eine "unerlaubten Diskothekenbetriebs" hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit 50 Einsatzkräften eine Gaststätte in der Schellingstraße geräumt und zugesperrt. In der Kneipe, in der normalerweise 40 Menschen Platz finden, tummelten sich nach Angaben der Polizei etwa 100 Gäste.

50 von ihnen bekamen Anzeigen wegen Missachtung des Infektionsschutzes, der Wirt wurde wegen Verstößen gegen die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, den Brandschutz und die Gewerbeordnung angezeigt.