Die Bahn setzt ihre Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Münchner Ostbahnhof fort. Am kommenden Wochenende müssen sich Fahrgäste deswegen jeweils von 6 bis 17.30 Uhr auf Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr auf der Stammstrecke einstellen.

Am Samstag, 7. Januar, fahren von 6 bis 13 Uhr keine S-Bahnen zwischen Isartor und Leuchtenbergring, Giesing und Johanneskirchen. Züge aus Richtung Westen wenden am Isartor (S2, S3), am Hauptbahnhof (S1, S7, S8) und in Pasing (S4, S6). Züge aus Richtung Osten wenden in Giesing (S3, S7), am Leuchtenbergring (S6) und in Johanneskirchen (S8). Die S2 fährt über Fernbahngleise und wendet am Ostbahnhof an Gleis 13/14. Ersatzbusse fahren im Zehn-Minuten-Takt zwischen Isartor und Ostbahnhof sowie im 20-Minuten-Takt zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen.

Von 13 bis 17.30 Uhr fahren die Züge wieder zwischen Isartor und Ostbahnhof/Giesing. Die S3 und die S7 verkehren regulär, die S2 fährt von Westen kommend bis Ostbahnhof. Alle anderen Linien sowie der Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen fahren weiter wie am Vormittag.

Am Sonntag, 8. Januar, fahren von 6 bis 14 Uhr keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring respektive Johanneskirchen. Die S3 und S7 verkehren ohne Einschränkungen. Die übrigen Linien wenden vorzeitig: Züge aus Richtung Westen wenden am Ostbahnhof (S1, S2, S6), am Hauptbahnhof (S8) und in Pasing (S4). Züge aus Richtung Osten wenden in Trudering (S6), Johanneskirchen (S8) und Riem (S2).

Von 14 bis 17.30 Uhr gilt: Die S1 fährt wieder bis Leuchtenbergring. Alle anderen Linien verkehren weiter wie am Vormittag. Am Sonntag fahren die Ersatzbusse nur alle 20 Minuten.

Vom 10. Januar bis 7. Juni kommt es auch nachts immer wieder zu Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke. Das betrifft vor allem die Nächte von Dienstag auf Mittwoch sowie teilweise auch von Mittwoch auf Donnerstag. Die Bahn informiert über die Änderungen an den Bahnsteigen, in den Zügen und online auf s-bahn-muenchen.de/baustellen.