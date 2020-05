Heftige Sturmböen haben am Montagnachmittag auf einer Baustelle an der Orleansstraße nahe dem Ostbahnhof einen Kranausleger in die Oberleitung der S-Bahn getrieben. Das Seil löste einen Kurzschluss aus. Eine kritische Situation, denn auf den Leitungen liegt eine Spannung von 110 000 Volt. Der Strom an den Oberleitungen musste abgestellt werden, derzeit ist der Ostbahnhof für den kompletten S-Bahn-Verkehr gesperrt. Die S-Bahnen verkehren derzeit wie folgt:

S 1 Freising / Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach. Fahrgäste sollen auf die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach ausweichen.

S 2 Petershausen / Altomünster - Erding: Die S-Bahnen werden zwischen Obermenzing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Sperrung zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben. Ersatzverkehr mit Bus und Taxis ist zwischen München Ost und Markt Schwaben eingerichtet. Zwischen Markt Schwaben und Erding besteht ein S-Bahn-Pendelverkehr.

S 2 Erding: Sperrung zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben. Ersatzverkehr in Planung.

S 3 Holzkirchen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing. Alternativ kann auf die U-Bahnlinie U 2 ausgewichen werden.

S 3 Mammendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden am Isartor.

S 4 Geltendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

S 6 Tutzing - Ebersberg: Die S-Bahnen werden zwischen Obermenzing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

S 7 Wolfratshausen: Sperrung zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen. Schienenersatzverkehr in Planung.

S 7 Kreuzstraße: Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing. Alternativ steht die U-Bahnlinie U 2 zur Verfügung.

S 8 Herrsching: Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.

S 8 Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Johanneskirchen. Reisende zum Flughafen nutzen bitte alternativ ab München Hbf die U-Bahnlinie U4 bis Arabellapark. Ab Arabellapark besteht Anschluss an Bus 184 bis Johanneskirchen.

Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass es mehrere Stunden dauern wird, bis der Kran geborgen ist und S-Bahnen wieder fahren.