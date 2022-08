Ein bislang Unbekannter hat am frühen Dienstagabend versucht, einem 28-Jährigen am Münchner S-Bahnhof Leuchtenbergring dessen Handy zu entwenden. Kurz vor 18 Uhr saß der Gilchinger zusammen mit einem ihm Unbekannten auf einer Sitzbank am Bahnsteig des S-Bahn-Haltepunktes Leuchtenbergring. Unvermittelt habe der Unbekannte versucht, seinem Sitznachbarn das Handy aus der Hand zu nehmen. Als dies nicht gelang, griff der "südeuropäisch" aussehende Mann den Handybesitzer tätlich an. Erst schlug er ihm mehrere Male ins Gesicht, dann würgte er ihn. Als einige Passanten durch lautes Schreien auf den Vorfall aufmerksam machten, floh der Unbekannte via S-Bahn. Bei der Attacke gegen den 28-Jährigen wurde dieser leicht verletzt. Zudem wurden seine Brille und sein Handy beschädigt. Der Täter soll 30 bis 40 Jahre alt sein. Sein rechter Arm war vom Handgelenk bis zur Schulter fast vollständig tätowiert. Hinweise unter 089/51 55 50-11 11 an die Bundespolizei.