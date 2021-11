Zwei junge Männer warfen mit Eiern auf einen S-Bahn-Zug. Fast eine Stunde lang waren die Gleise an der Haltestelle Riem daraufhin gesperrt. Nun ermittelt die Bundespolizei.

Eierwerfer an Halloween haben am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr eine Sperrung der S-Bahn-Gleise verursacht. Im Bereich der Haltestelle Riem wurde ein Zug mit einem zunächst unbekannten Gegenstand beworfen. Der S-Bahn-Fahrer war in der Dunkelheit von Steinwürfen gegen das Führerhaus ausgegangen und hatte die Bundespolizei informiert.

Nachdem die Gleise gesperrt worden waren, griffen Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn in der Nähe des Haltepunktes einen 20- und einen 26-Jährigen aus Kirchheim bei München und Trudering auf. Die beiden gaben an, die S-Bahn mit Eiern beworfen zu haben. Die Gleise waren wegen des missglückten Halloween-Scherzes fast eine Stunde lang gesperrt. Gegen die beiden ermittelt nun die Bundespolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zudem könnten zivilrechtliche Forderungen der Deutschen Bahn wegen Zugausfällen und -verspätungen auf die beiden zukommen. Trotz zahlreicher Einsätze mit Bezug auf Halloween verlief die Nacht von Sonntag auf Montag laut Polizei recht ruhig.