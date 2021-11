Am Münchner Hauptbahnhof hat es im morgendlichen Berufsverkehr am Dienstag einen Feuerwehreinsatz gegeben - einer der automatischen Brandmelder löste aus. Die Menschen im Untergeschoss wurden per Durchsage aufgefordert, den Bereich augenblicklich zu verlassen. "In einem Dönerladen waren Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken", beobachtete ein Fahrgast. Vor den Ausgängen warteten Geschäftsinhaber und Personal darauf, wieder zurück in ihre Läden gehen zu können.

Die S-Bahnen auf der Stammstrecke verkehrten kurzzeitig ohne Halt am Tiefbahnhof. Allerdings erwies sich der Alarm als nicht begründet, wie ein Feuerwehrsprecher sagte: "Das war ein klassischer Fehlalarm."

Auch sonst lief der Berufsverkehr auf der Stammstrecke nicht störungsfrei: Die Reparatur eines Zuges am Hirschgarten brachte den Takt durcheinander, die S6 nach Tutzing sowie die S8 nach Herrsching mussten zwischen Pasing und München Ost umgeleitet werden.