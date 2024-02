Ein 19-Jähriger ist am Sonntagabend auf dem Heimweg in Riem von drei etwa gleichaltrigen Männern überfallen und beraubt worden. Einer der Täter hatte das Opfer gegen 19.30 Uhr am südlichen Ausgang des S-Bahnhofs angesprochen und Geld gefordert. Als der 19-Jährige wegrennen wollte, stellten sich ihm zwei weitere Männer in den Weg und stießen ihn zu Boden.