Auf fast frischer Tat sind zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Riem gefasst worden. Morgens um 5.20 Uhr hörte eine 52-jährige Frau am vergangenen Freitag ein verdächtiges Geräusch in ihrem Garten. Als sie nachsah, entdeckte sie eine männliche Person auf ihrer Terrasse, wie die Polizei an diesem Dienstag mitteilte.

Die Bewohnerin alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Die Beamten konnten nicht nur tatsächlich Einbruchsspuren an der Terrassentür feststellen, sondern auch die Tatverdächtigen in der Nähe der Wohnung ausfindig machen. Die zwei 35 und 49 Jahre alten Männer, die beide keinen festen Wohnsitz haben, wurden festgenommen und der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt. Sie wurden einem Richter vorgeführt, der Haftbefehle gegen beide mutmaßliche Täter erließ. Die Ermittlungen dauern an.