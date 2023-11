Palästina-Flagge am Rathaus - Stadt stellt Wache auf

Normalerweise interessiert hier nur das Glockenspiel: Der Turm am Marienplatz soll nicht mehr für ungenehmigte Aktionen wie das Hissen einer pro-palästinensischen Fahne genutzt werden können.

Während einer pro-palästinensischen Demonstration hatte ein Mann die Fahne außen an den Turm am Marienplatz gehängt - nun soll eine Sicherheitskraft so eine Aktion künftig verhindern.