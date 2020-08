Gewissermaßen im Windschatten eines Rettungswagens ist eine 50-jährige Frau am Dienstagabend sieben Kilometer durch die Stadt gerast, bis die Einsatzkräfte des Fahrzeugs sie schließlich in Kleinhadern stoppen konnten. Der Rettungswagen war gegen 20.15 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Am Romanplatz fiel der Besatzung ein roter Mitsubishi auf, der dem Rettungsfahrzeug nicht den Weg freimachte. Nachdem der Mitsubishi überholt werden konnte, fuhr er dem Krankenwagen hinterher stadtauswärts über die Menzinger Straße und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln.

Vor der Kreuzung zum Wintrichring überholte die Fahrerin den Rettungswagen, scherte vor ihm ein und überquerte die Kreuzung. Beim Klinikum Dritter Orden wendete die Frau und fuhr zurück Richtung Romanplatz. Dabei überfuhr sie erneut mehrere rote Ampeln. Am Romanplatz wechselte sie auf den Gehweg, um an einem Bus vorbeizukommen, der an der Haltestelle stand. Weiter ging es mit hoher Geschwindigkeit über die Wotanstraße, die Laimer Röhre, die Landsberger Straße, Waldwiesenstraße und Senftenauerstraße.

Die Besatzung des Rettungswagens folgte mit eingeschalteter Sirene und Blaulicht. Schließlich gelang es, der Fahrerin den Weg abzuschneiden. Die Münchnerin am Steuer war nüchtern. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen der Fahrt.