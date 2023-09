In der jüngeren Vergangenheit sind in München zahlreiche öffentliche Abstellplätze für Fahrräder entstanden. Doch in der Innenstadt sind die bestehenden Radlparkplätze oft schon überfüllt, zum Beispiel die überdachte Abstellanlage an der Landschaftstraße beim Marienhof. Fast an derselben Stelle könnte eine unterirdische Fahrrad-Garage entstehen. Ob das geht, will die Stadt mit einer Machbarkeitsstudie prüfen lassen. Am Mittwoch berät darüber der Stadtrat.