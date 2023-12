Alban H. versetzte seiner ehemaligen Lebensgefährtin Mitte März 2021 in Moosach auf offener Straße 15 Stiche mit einem Messer in den Hals und den Oberkörper. Das Leben von Galina M. (Name geändert) hing nur noch an einem seidenen Faden. Doch sie überlebte, weil zwei Männer sie in einem Pkw schnell genug in das Krankenhaus Dritter Orden brachten. Das Landgericht München I verurteilte Alban H. im Februar vergangenen Jahres für die Messerattacke zu 14 Jahren Haft. Für das Gericht stand fest: Es war ein aus Heimtücke begangener versuchter Mord.