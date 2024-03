Dana von Suffrin hat den diesjährigen Bayern 2-Wortspiele-Preis erhalten. Zum Abschluss des dreitägigen Internationalen Wortspiele-Festivals für junge Literatur wurde die Münchner Schriftstellerin am Freitag im Ampere des Münchner Muffatwerks für einen Auszug aus ihrem neuen Roman "Nochmal von vorne" ausgezeichnet, wie der Veranstalter Johan de Blank und der BR mitteilen. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert und schließt ein einmonatiges Aufenthaltsstipendium im Goethe-Institut in Peking ein.

In ihrer Begründung hebt die Jury hervor, dass Dana von Suffrin in "Nochmal von vorne" mit "Witz und Zärtlichkeit vom komplexen Mikrokosmos einer Familie" erzähle, "von der Sehnsucht nach Nähe, von heller Streitlust und tiefer Traurigkeit. Die Traumata jüdischer Geschichte in Europa sind präsent, ohne dass sie ausbuchstabiert werden müssten, leichthändig bringt der Text ganz unterschiedliche Tonlagen zum Schwingen."