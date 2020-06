In München waren in März und April vergiftete Softdrinks in Supermärkten aufgetaucht.

Im Fall der vergifteten Getränke in Münchner Supermärkten hat die Polizei eine Verdächtige gefasst. Es handele sich um eine 56 Jahre alte Frau, teilte ein Polizeisprecher mit. Mehr Informationen will die Polizei um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz mitteilen.

Im März und April waren in zwei Supermärkten Softdrinks mit einer giftigen Substanz aufgetaucht. In mindestens drei Fällen hatten Kunden das Getränk gekauft und davon getrunken, zwei von ihnen mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Allen drei ging es nach kurzer Zeit zwar wieder gut, die Dosis der in den Getränken enthaltenen Giftstoffe hätte jedoch auch tödlich sein können, wenn die Kunden mehr davon konsumiert hätten, so die Ermittlungen der Polizei. Eine 22-köpfige Sonderkommision "TOX" hatte daraufhin die Ermittlungen übernommen, nun gibt es mit der festgenommenen Frau eine dringend Tatverdächtige.