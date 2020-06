Ein oder mehrere unbekannte Täter haben im März und April vergiftete Getränke in die Regale von zwei Supermärkten im Münchner Westen gestellt. In drei Fällen hätten Kunden die Softdrinks gekauft und davon getrunken, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag. Alle drei betroffenen Personen - eine 34-jährige und eine 42-jährige Frau sowie ein 48-jähriger Mann jeweils aus München - klagten nach dem Konsum über Schwindel, Übelkeit und Kreislaufbeschwerden. Die zwei Frauen mussten umgehend ärztlich behandelt werden. In einem weiteren Fall wurde eine Flasche noch im Regal entdeckt, auch dort war das Siegel am Verschluss gebrochen.

Die Untersuchung der verbliebenen Flüssigkeiten habe ergeben, dass die Dosis tödlich sein könnte, würde jemand die ganze Flasche austrinken. Die Polizei hat die Soko Tox gegründet und ermittelt wegen versuchten Mordes. Die Polizei ruft Verbraucher dazu auf, darauf zu achten, dass die Versiegelung der Flaschen intakt ist.

Der Sprecher wollte keine Angaben darüber machen, um welchen Stoff es sich genau handelte, um keine Nachahmer auf schlechte Ideen zu bringen. Die Getränke rochen allerdings auffällig nach Lösungsmittel; wer also den Softdrink nicht hastig hinunterstürzt, sondern zuerst am Inhalt riecht, dem müsste etwas komisch vorkommen. Einen Erpressungsversuch oder ein Bekennerschreiben habe es nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Eine unbeabsichtigte Verunreinigung beim Hersteller wird ebenfalls ausgeschlossen. In den vier bekannten Fällen waren sowohl unterschiedliche Getränkehersteller betroffen als auch unterschiedliche Lebensmittelmärkte.

Schraubverschlüsse aus Plastik oder aus Metall haben am unteren Ende ein Siegel, das beim Aufdrehen der Flaschen mit einem hörbaren und spürbaren Knacken aufbricht. Wer eine Flasche mit gebrochenem Siegel entdeckt, sollte das im Markt melden und zur Polizei gehen, falls der Inhalt ungewöhnlich riecht.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer im März oder April entsprechende Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter 089/2910-0 melden. Auch wer im fraglichen Zeitraum manipulierte Flaschen gekauft und ähnliche Symptome wie die drei geschädigten Personen aufzuweisen hat, soll sich an die Polizei wenden.