Zwei Streifenwagen der Polizei sind in der Nacht auf Samstag in Trudering mit Blaulicht frontal aufeinandergeprallt. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Beamten zum selben Ort: Laut Notruf bedrohte jemand in Trudering einen anderen mit einer Waffe. Am Freitag um 22.30 Uhr fuhr daher ein 27-jähriger Polizist auf der Wasserburger Landstraße stadteinwärts über die Bajuwarenstraße, als gerade ein 34-jähriger Kollege von der Bajuwarenstraße her auf die Kreuzung fuhr.

Alle vier Polizisten in den Autos wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Autos wurden schwer beschädigt. Die Verkehrspolizei ermittelt. Die "Bedrohung mit Waffen" entpuppte sich später als harmloser Streit.