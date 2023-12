Der Polizei ist ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität in München gelungen. Ermittler kamen einem 40-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler auf die Spur. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Ramersdorf habe man Heroin, mehr als 150 Gramm Kokain und Cannabis gefunden, außerdem mehrere Zehntausend Euro Bargeld, berichtet die Polizei am Freitag.