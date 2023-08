München-Maxvorstadt:Radler streift Frau

Eine 76-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in der Sonnenstraße bei einem Unfall verletzt worden. Sie stieg aus einem Linienbus, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Wegen einer Baustelle hielt der Bus nicht an der Haltestelle, sondern einige Meter davor direkt am Radweg.

Dort näherte sich ein Radfahrer in zügiger Geschwindigkeit. Zwar rief er zur Warnung drei Mal "Attenzione" (also "Achtung!"), reduzierte jedoch nicht seine Geschwindigkeit und streifte schließlich die Frau. Diese stürzte und verletzte sich dabei, so dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Radler fuhr, wie die Polizei mitteilt, einfach weiter. Nach ihm wird jetzt gefahndet.