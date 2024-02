Nach dem Spiel in der U-Bahn angegriffen:Bayern schlagen Gladbacher

Sechs Fußballfans aus Mönchengladbach sind nach dem Spiel ihrer Mannschaft gegen den FC Bayern am vergangenen Samstag in der U-Bahn von Bayern-Anhängern verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stiegen die sechs Männer zwischen 18 und 22 Jahren nach Spielende gegen 18.30 Uhr in Fröttmaning in eine U-Bahn, die eigentlich für Bayern-Fans vorgesehen war. Dort wurden sie von vier Personen zunächst verbal angegangen, schließlich kam es zu Handgreiflichkeiten und die Fan-Schals der Gladbacher wurden ihnen weggenommen.