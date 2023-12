Zwei 13-jährige Schüler sind in Freimann Opfer eines Überfalls von Jugendlichen geworden. Die beiden befanden sich am Donnerstag gegen 19.35 Uhr in einer Grünanlage an der Hans-Leipelt-Straße. Dort wurden sie von zwei Jugendlichen angesprochen und aufgefordert, wertvolle Kleidungsstücke abzugeben.