Polizei löst mehrere Partys auf Plätzen in München auf

So still und beschaulich ging es am Mittwochabend auf dem Odeonsplatz nicht zu: Die Polizei musste gut 150 Personen vom Platz drängen.

Am Odeonsplatz müssen die Beamten etwas handfester eingreifen. Vorfälle gab es erneut auf der Ludwigstraße im Bereich der Universität.

Am Abend vor Fronleichnam ist es auf den öffentlichen Plätzen der Stadt zu zahlreichen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen gekommen. Mit mehreren Hundert Beamten war die Polizei im Einsatz, um die Feiernden an die Corona-Regeln zu erinnern. Die meisten kamen den Aufforderungen auch nach und verließen die Plätze, so die Polizei.

Doch nicht immer lief es so reibungslos ab: So feierten auf dem Odeonsplatz rund 250 zum Teil stark alkoholisierte Personen. Als die Polizisten sie zum Gehen aufforderten, reagierten einige aggressiv und weigerten sich. In etwa 150 Fällen mussten die Beamten die Feiernden laut Polizeiangaben durch Schieben und Drücken dazu bewegen, den Platz zu verlassen.

Ähnliche Vorfälle gab es auf der Ludwigstraße im Bereich der Universität. Auch dort musste die Polizei Zwang anwenden, um Gruppen aufzulösen. Insgesamt wurden in der Nacht zum Donnerstag vier Personen vorübergehend festgenommen. Zudem gab es elf Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln und sechs wegen Beleidigungen gegen Polizeibeamte.