Den Einkauf per App bezahlen? Klingt einfach. Ist es auch. Leider für Betrüger ebenfalls. Eine Sicherheitslücke in der Bezahl-App eines Einzelhandels-Discounters haben sich bereits im Sommer zwei 21 und 23 Jahre alte Münchner zunutze gemacht. Nach Polizeiangaben kauften sie in einer Filiale im Stadtteil Neuhausen Navigationsgeräte, Elektroartikel und Wunschgutscheine im Wert von mehreren Tausend Euro. Sie benutzten dafür die App, in die sie Kontodaten von Dritten eingaben. Die App ist nicht in der Lage, das zu verifizieren.

Wegen ähnlicher Fälle im Zusammenhang mit der Lidl-Pay-App ermitteln Polizeidienststellen schon seit Sommer. Etliche der betrügerisch erlangten Waren gaben die Betrüger in anderen Filialen zurück und kassierten dafür das Rückgeld. Das für Cybercrime-Delikte zuständige Kommissariat 122 legt den beiden Münchnern mehr als 50 Taten zur Last. Einen Teil der Beute fanden die Ermittler bei den beiden Verdächtigen.