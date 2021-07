Von Heiner Effern

Wenn eine besondere Spannung in der Luft liegt, dann lässt sich das besonders gut an einem Duell festmachen. Zwei, die gegeneinander antreten, und am Ende heißt es: Einer ist der strahlende Sieger, der andere hat es vermasselt. Fragt man bei den Auguren und den Politikern herum, wo denn bei der Bundestagswahl am 26. September ein besonders dramatischer Wettstreit steigen könnte, dann landet man schnell im Münchner Westen: Stephan Pilsinger (CSU) gegen Dieter Janecek (Grüne). Beide sitzen bereits im Bundestag, beide wollen das Direktmandat. Der Wahlkreis ist so geschnitten, dass konservative Viertel am Stadtrand und eher grüne Bezirke in der Innenstadt eine explosive Mischung ergeben.