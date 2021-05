In einer Wohnung in Altperlach stellen die Beamten knapp 200 Gramm des Rauschgifts und die Waffe vom Typ AK47 sicher. Zwei Männer werden vorübergehend festgenommen.

Von Linus Freymark

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Altperlach knapp 200 Gramm Kokain und eine Kalaschnikow sichergestellt. Wie das Präsidium am Montag mitteilte, wurden das Rauschgift und die Schusswaffe am Mittwoch gefunden. Die Waffe vom Typ AK47 sei jedoch nicht geladen gewesen, auch konnten die Beamten keine Munition sicherstellen.

Die beiden Männer im Alter von 25 und 26 Jahren, die sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung aufhielten, seien vorübergehend festgenommen worden. Gegen die beiden sei bereits seit Längerem ermittelt worden, teilte die Polizei mit. Sie wurden wegen des Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen einer Schusswaffe angezeigt. Während sich der 25-Jährige seitdem in Untersuchungshaft befindet, wurde der 26-Jährige inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt.