Was ist los am Pasinger Bahnhof? In dieser Woche häufen sich in der Gegend Raubüberfälle durch Jugendliche. Ob zwischen ihnen eine Verbindung herrscht, ist noch unklar.

In Pasing haben Jugendliche in dieser Woche einen weiteren Raubüberfall begangen. Vier Jugendliche entwendeten demnach am Montag zwei anderen auf einem Bolzplatz in der Nähe des Pasinger Bahnhofs mit Gewalt einen Fußball, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatten sich Montagmittag ein 17- und ein 18-Jähriger auf dem Bolzplatz zum Fußballspielen getroffen. Plötzlich kamen vier ihnen nicht bekannte Jugendliche auf diese zu und verlangten die Herausgabe des Fußballs. Als der 17- und der 18-Jährige dies verweigerten, wurden sie von den vier Jugendlichen angegriffen.

Der 17-Jährige wurde zu Boden gerissen und getreten, der 18-Jährige wurde mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernten sich die Täter von dem Bolzplatz, den Fußball nahmen sie mit. Der 17-Jährige und der 18-Jährige mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die herbeigerufene Polizei kontrollierte der Mitteilung zufolge mit einer Vielzahl von Streifen Jugendliche in der Gegend und machte vier Tatverdächtige aus: Zwei 16-Jährige und einen 14-Jährigen, jeweils mit Wohnsitz in München, sowie einen 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau. Alle vier seien der Polizei bereits wegen unterschiedlicher Delikte bekannt, darunter Raub und gefährliche Körperverletzung, der 19-Jährige auch wegen Waffenbesitzes und eines Sexualdelikts, teilte die Polizei mit. Die Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Seit Silvester ist es in der Nähe des Pasinger Bahnhofs zu einer auffälligen Häufung von Raubüberfällen gekommen. Am Silvesterabend wurden vier Jugendliche ihrer Feuerwerkskörper beraubt, einem von ihnen wurde dabei der Arm gebrochen. Am Montag wurden zwei Schüler am späteren Abend von etwa 20 Jugendlichen überfallen und ausgeraubt. Am Dienstagabend wurden ein 16- und ein 22-Jähriger von vier Jugendlichen beraubt, wobei sie auch mit einem Messer bedroht wurden. Ob und inwiefern die Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, ist noch nicht klar. Die Polizei ermittelt.