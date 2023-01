Erneut Überfall in Pasing: Polizei nimmt Jugendliche fest

In der Nähe des Pasinger Bahnofs kam es erneut zu einem Überfall (Archivbild).

Am Pasinger Bahnhof kommt es schon wieder zu einem Raubüberfall auf Jugendliche - doch dieses Mal schnappt die Polizei drei Tatverdächtige.

Schon wieder ist es zu einem Raubüberfall auf Jugendliche am Pasinger Bahnhof gekommen - doch dieses Mal konnte die Polizei Tatverdächtige festnehmen. Der Überfall ereignete sich am späten Dienstagabend. Vier Jugendliche sollen einen 16- und einen 22-Jährigen bedroht haben. Einer der Angreifer habe dabei ein Messer gezückt und Geld, Handys, Kopfhörer sowie ein Paar Schuhe gefordert. Laut Polizei kannten sich Täter und Opfer. Sie hätten sich vor dem Überfall am Bahnhof getroffen und seien dann gemeinsam zu einer Tankstelle gegangen, um dort einzukaufen. Nach dem Einkauf sei es dann zu dem Raub gekommen.

Drei der vier Tatverdächtigen konnte die Polizei schnell identifizieren und noch in der Nacht festnehmen. Ein 18-Jähriger aus Neuhadern und ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck sind inzwischen wieder frei, ein 20-Jähriger aus Pasing sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Alle drei seien bereits wegen einschlägiger Delikte bekannt.

Ob die Tatverdächtigen etwas mit den anderen Überfällen in Pasing zu tun haben, muss erst noch ermittelt werden. Zuletzt war es am Samstag und Montag zu Raubüberfällen unter Jugendgruppen gekommen.