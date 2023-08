Mit mehrjähriger Verzögerung ist die Brücke über die Offenbachstraße nördlich der Bahntrasse am Samstag eingehoben worden. Die Straße war bereits am Freitag gesperrt worden und wird zwischen Bahntrasse und der Nusselstraße noch bis Sonntagmittag gesperrt bleiben, wie das Baureferat mitteilt. Die Umleitung ist vor Ort beschildert.

Der Fuß- und Radwegsteg hat mehrere Jahre auf sich warten lassen, weil die Angebotspreise für die ursprünglich vorgesehene Massivbauweise so in die Höhe geschnellt waren, dass man sich in den städtische Behörden zu einer Umplanung veranlasst sah. Zunächst rechnete man damit, dass die Brücke Ende 2022 in Betrieb genommen würde.

Die neue Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße nördlich der Bahntrasse in Pasing wird mit schwerem Gerät eingehoben.

Das Projekt ist mit langer Verzögerung fertiggestellt worden.

Bis Fußgänger und Radfahrer die Brücke nutzen können, werden noch einige Monate vergehen.

Radfahrer und Fußgänger können mit der Brücke die viel befahrene Offenbachstraße unter sich lassen. Vom Pasinger Bahnhof aus ist das Neubaugebiet an der Paul-Gerhardt-Allee schneller und sicherer zu erreichen. Zudem ist die Brücke den Angaben zufolge Bestandteil der Fahrradhauptroute, die entlang der Nordseite der bestehenden Bahnanlagen von der Stadtmitte aus in Richtung Westen verläuft. Die Brücke soll bis November 2023 fertiggestellt werden.

Der Bauausschuss des Stadtrats hatte im Oktober 2021 die Projektgenehmigung mit Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro erteilt. Das Baureferat hatte bereits 2021 eine Fuß- und Radwegbrücke südlich der Bahntrasse errichtet, die die Promenade entlang des Pasinger Einkaufszentrums mit dem östlich gelegenen Wohnviertel verbindet.