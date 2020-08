Bei einem Feuer in einer Pizzeria in Pasing sind am Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden. "Es gab eine Explosion und alle Fensterscheiben des Lokals gingen zu Bruch", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Gaststätte in der Landsberger Straße brannte völlig aus. Drei Menschen wurden durch Rauch leicht verletzt. "In der Pizzeria waren keine Menschen, als wir eintrafen."

Feuerwehrleute brachten den Angaben zufolge weitere 13 Anwohner in Sicherheit. Die Landsberger Straße wurde zeitweise gesperrt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Das Feuer war im Erdgeschoss des vierstöckigen Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.