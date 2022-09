Zum Glück hatten der oder die Einbrecher nicht vorher in den Möbeltresor geschaut, sondern ihn einfach mitgenommen. Denn ansonsten hätten sie auch noch die Ersatzschlüssel für zwei Fahrzeuge einer Fahrschule in Pasing vorgefunden, in die sie eingebrochen waren - und womöglich auch noch die Fahrzeuge erbeutet. Der oder die Täter waren laut einem Polizeisprecher zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Gebäude eingedrungen. Sie entwendeten einen nicht verankerten 25 mal 40 mal 30 Zentimeter großen Möbeltresor, in dem sich neben den Autoschlüsseln noch mehrere Hundert Euro und Kleingeld befanden.

Danach flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Inhaberin der Fahrschule habe die beiden Fahrzeuge inzwischen so gesichert, dass den Tätern der Besitz der Schlüssel nichts mehr nutzen dürfte. Bei den Fahrzeugen habe es sich um kleinere sogenannte SUVs gehandelt.