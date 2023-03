Die Preiserhöhung soll der P+R Park und Ride GmbH in den nächsten zwei Jahren 50 000 bis 420 000 Euro mehr Einnahmen bringen.

Das Parken auf Park-and-Ride-Anlagen in München soll teurer werden. Dem Stadtrat liegt ein Vorschlag vor, wonach die Preise für Tagestickets um 0,50 Euro steigen sollen. Die bisher letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2007. Monatskarten dürften zwischen 1,50 Euro und drei Euro teurer werden, die Jahreskarte soll künftig dem Preis von zehn Monatskarten entsprechen.

Die Parkpreise sind abhängig von der Lage: Je näher eine P+R-Anlage am Stadtzentrum ist, desto teurer wird es. Insgesamt rechnet die P+R Park und Ride GmbH dadurch mit Mehreinnahmen von 50 000 bis 420 000 Euro in den kommenden zwei Jahren. Die Preiserhöhungen sollen in der nächsten Vollversammlung des Stadtrats beschlossen werden.

Die Erhöhung ist als Zwischenschritt geplant. Mittelfristig soll das Parkpreissystem mithilfe einer Kennzeichenerfassung vereinfacht und dadurch auch günstiger werden. Schließlich könnten so die Servicegebühren entfallen.