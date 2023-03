Von Susanne Hermanski

Die Vision ist beeindruckend: Unter den weit gespannten Bögen des Dachs der Paketposthalle prangt ein wohl 20 Meter hoher, gläserner Kubus, gefüllt mit einem von Menschen bedienten Räderwerk, das sonst kaum jemand je zu Gesichte bekommt - das Innerste des Bühnenturms. Jener geheimnisvolle Ort der Schnürböden, Beleuchtungstraversen und Prospektzüge, der sozusagen das Herz einer jeden Theatermaschinerie birgt. Sichtbar ist er wahrscheinlich bisher an keinem Ort. So etwas in München zu haben, wäre ein Coup, ein kleines Theaterweltwunder.

An diesem Dienstag sollen die Vorstellungen für die künftige Nutzung der ehemaligen denkmalgeschützten Paketposthalle an der Friedenheimer Brücke bekannt gegeben werden. Der gläserne Bühnenturm ist eine der spektakulärsten Ideen. Greifbar wird sie, weil der Freistaat die Halle sehr konkret als Interimsspielstätte für die Bayerische Staatsoper in Betracht zieht. Denn das Nationaltheater, Heimstatt der Oper, muss in spätestens zehn Jahren saniert werden. Und als Interimsspielstätte würde sich die ehemalige Paketposthalle nur dann eignen, wenn ihre in den Plänen unterirdisch konzipierte Bühne auch einen Bühnenturm hätte.

Dass in ihr ein Konzertsaal entstehen soll, für 3000 oder mehr Besucher, zur Nutzung durch private Veranstalter wie etwa Andreas Schessl von München Musik, war schon längere Zeit bekannt. Doch wenn die Oper für die mindestens sieben Jahre ihrer Sanierung einzieht - immer vorausgesetzt, der Landtag segnet dies dann auch ab - entstehen komplett andere Anforderungen an die Ausgestaltung der Halle. Aber auch andere Nutzer könnten eine solche Art der Bühnenausgestaltung favorisieren und ganz abgesehen von der möglichen Zwischenmietung durch die Oper fordern.

Denn weltweit geht der Trend zum "Mixed Use" von kulturellen Bühnen. Musicalaufführungen, Theater und sogar Filmkonzerte - alle benötigen zumindest Leinwände zum Herunterlassen im Hintergrund oder eben andere Bühnentechnik. Ausreichend Volumen ist in der freitragenden, 27 Meter hohen, 147 Meter breiten und 124 Meter langen Halle vorhanden für einen Turm unter ihrem Dach. Die Idee diesen gläsern und wie ein von Leben erfülltes Objekt zu gestalten, hätte viele Implikationen auch für die gesamte übrige Fläche der 16 000 Quadratmeter umfassenden Halle. Deren Besitzer Ralf Büschl hat bislang für deren Nutzung "Kultur und Sport" ausgerufen. Viele Stadtpolitiker wünschten sich, er möge dies konkretisieren.

Mit im Boot derer, die nun Vorschläge erarbeitet haben für die Bespielung der Halle, ist Michi Kern. Der Gastronom und Kulturveranstalter hat nicht nur seit Beginn der frühen 1990er-Jahre das Nacht- und Kulturleben Münchens mitgeprägt. Er gehört auch zu jenem Team, das aktuell die Zwischennutzung für den Gasteig unter dem Namen "Fat Cat" aufsetzt, der den Sendlinger Begegnungsort "Sugar Mountain" mit geschaffen hat, und der als weitere Zwischennutzung die 20 000 Quadratmeter des ehemaligen Kaufhofs am Stachus, nun neu "Lovecraft" genannt, unter seinen Fittichen hat.

Auf diese Häufung angesprochen, sagt Kern: "Diese Projekte haben zum Teil jahrelange Prozesse zum Vorlauf, dass sie jetzt alle auf einmal diese Dynamik entwickelt haben, ist Zufall." Für die Fläche in der Pakethalle hat er viele Pläne, die gerade die Menschen aus den umliegenden Wohnvierteln einbinden sollen.

Detailansicht öffnen Ende der 1960er-Jahre entstand die Gleishalle des Paketpostamtes nordöstlich der Friedenheimer Brücke. Bei der Inbetriebnahme war sie die weltweit größte ihrer Art. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Detailansicht öffnen 1997 wurden alle Gleise und Bahnsteige aus der Halle entfernt. 2018 kaufte die Büschl-Gruppe das Areal und beauftragte das Architekturbüro Herzog & de Meuron mit der Planung einer zukünftigen Nutzung. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Die Oper auf Zeit in der Halle unterzubringen, ist nicht die erste Idee, dort eine staatliche oder städtische Institution Einzug halten zu lassen. Die Paketposthalle war schon als mögliches Interim für die Münchner Philharmoniker und den Gasteig im Gespräch gewesen. Auf der Suche nach einem Standort des Konzertsaals für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wurde sie davor bereits erwogen. Weniger öffentlich war die Idee von Ralf Büschl und seinen Planern, auf dem Areal insgesamt ein großes Musikzentrum entstehen zu lassen, in dem auch die Staatliche Musikhochschule ein neues Zuhause hätte finden können.

Denn auch diese "Hochschule für Theater und Musik" befindet sich mit ihrem Hauptsitz in einem Altbau, der saniert werden muss - und der noch dazu als der ehemalige "Führerbau" historisch belastet ist. Wenn es wiederum nach dem Willen des Vorsitzenden des Kunst- und Wissenschaftsausschusses im Landtag, Robert Brannekämper (CSU), gegangen wäre, hätte eine wieder andere Institution des Freistaates unters Dach der Halle ziehen sollen: das Naturkundemuseum Biotopia. Brannekämper ist ein erbitterter Gegner des Projekts, das am Rande des Nymphenburger Schlossrondells entstehen und das Museum Mensch und Natur ablösen soll.

Wichtig bei sämtlichen Plänen für die Paketposthalle ist es, jeweils den größeren Kontext zu erkennen: Sie steht - physisch und in der Debatte der vergangenen Monate - im Schatten der beiden für Münchner Verhältnisse gewaltigen 155-Meter-Hochhäuser, die Büschl auf demselben Gelände plant. Das Konzept, das an diesem Dienstag vorgestellt wird, ist nur im Ensemble betrachtet zu verstehen.

Selbes gilt für ihre Bedeutung innerhalb der Kulturpolitik von Stadt und Freistaat. "München steht spätestens 2032 vor einem Totalschaden als Musikstadt", warnt beispielsweise der als Kulturfreund bekannte ehemalige Finanzminister Kurt Faltlhauser (CSU) mit Blick auf den Aufschub, den es bei der Gasteigsanierung gibt und der von Ministerpräsident Markus Söder (ebenfalls CSU) verordneten "Denkpause" für den im Werksviertel geplanten Bau eines Konzerthauses.

Wenn die Philharmonie im Gasteig bis 2032 nicht wiedereröffnet, das Konzerthaus nicht fertiggestellt ist und die Oper auch noch schließt, gibt es kein repräsentatives Gebäude mehr für die klassische Musik, das mehr als 2000 Zuhörer fasst und in dem große Orchesterwerke stimmig aufgeführt werden können. Die im vergangenen Jahr eröffnete Isarphilharmonie ist als Interim mit einer Lebenserwartung von etwa zehn Jahren konstruiert und gebaut. Vor diesem Hintergrund wird klar, welche Bedeutung den Plänen für die Paketposthalle zukommt.