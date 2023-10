Münchner Zollbeamte haben Beschäftigte der Paketbranche zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Bei der Prüfung von rund 300 Menschen ergaben sich in bislang 169 Fällen Verstöße gegen Mindestlohn, Leistungsmissbrauch und Scheinselbstständigkeit, wie das Hauptzollamt in München am Donnerstag mitteilte.