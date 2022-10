Am Münchner Ostbahnhof ist ein zwölfjähriges Kind in ein S-Bahn-Gleis gestürzt.

Der Junge war so sehr von seinem Handy abgelenkt, dass er die einfahrenden Bahn nicht bemerkte - und zwischen Zug und Bahnsteigkante geriet.

Von Ana Maria Michel

Ein Zwölfjähriger ist am Ostbahnhof vor eine einfahrende S-Bahn gestürzt und von zwei Passanten gerettet worden. Der Junge aus dem Landkreis Ebersberg hatte den einfahrenden Zug am Mittwochnachmittag laut Polizei nicht bemerkt, weil er an seinem Handy spielte.

Auch die Warnpfiffe, die die S-Bahn abgab, als er die weiße Sicherheitslinie übertrat, hörte er nicht. In diesem Moment rutschte das Kind von der Bahnsteigkante ab. Der Zug bremste zwar sofort, doch der Zwölfjährige klemmte sich ein Bein zwischen Bahn und Bahnsteig ein und wurde einige Meter mitgeschleift.

Dabei schlug er mit dem Kopf gegen den Zug und auf den Bahnsteig. Zwei weitere Reisende bemerkten den Unfall und zogen das Kind zurück auf den Bahnsteig. Eine Frau verständigte den Notruf. Der Junge kam mit Verdacht auf Knochenbrüche und Schädel-Hirn-Trauma in eine Kinderklinik.