Auch bei der Nutzung eines technischen Hilfsmittels sollte man sein eigenes Gehirn nicht komplett ausschalten: Eine 25-jährige Frau ist in München stur einer Navigations-App gefolgt und am Ostbahnhof durch ein Loch im Zaun auf die Bahngleise gelaufen. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, musste deswegen am Freitag eine vom Flughafen zum Ammersee fahrende S-Bahn gegen 21 Uhr eine Schnellbremsung ausführen. Der Zug sei "circa fünf Meter vor der Frau zum Stillstand gekommen".