Mann am Ostbahnhof brutal zusammengeschlagen

Der Syrer musste nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht werden. Passanten kümmerten sich nicht um den am Boden Liegenden. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Die Bundespolizei sucht Zeugen eines Vorfalls am frühen Samstagmorgen: Ein 28-jähriger Syrer wurde gegen 1.40 Uhr am Ostbahnhof von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt. Aufzeichnungen zeigen, dass die beiden Männer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung gerieten, sich dann prügelten. Der Syrer ging zu Boden und wurde von seinem Widersacher mit Fußtritten gegen Kopf und Körper malträtiert.

Laut Polizei müssen andere Passanten das Geschehen verfolgt haben, kümmerten sich aber nicht um den am Boden Liegenden. Erst die Rettungskräfte riefen die Polizei, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich unter 089/515550-1111 zu melden.