Beim Open-Air-Kino am Königsplatz vom 9. bis 16. August gibt es in erster Linie Blockbuster wie den Eberhofer-Krimi "Rehragout Rendezvous" oder den Action-Thriller "Mission: Impossible" zu sehen, und doch gibt es Neues zu entdecken. An den Nachmittagen findet das Musikfestival "Live auf dem Teppich" statt, zu erleben sind dann täglich Newcomerinnen und Newcomer aus München. "Es war uns ein Anliegen, aus dem Open-Air-Kino auch ein Event zu machen, das bereits am Nachmittag stattfindet", sagt Michi Inzinger, einer der Veranstalter, mit Biergarten und eben mit Live-Musik.

Ausgewählt hat das Programm Anna-Maria Caciauna, selbst eine junge Filmemacherin, die gute Kontakte zur Münchner Musikszene unterhält - und das merkt man der Programmauswahl an. Zu hören sind zum einen Künstler aus der aktuell sehr spannenden Münchner Hip-Hop-Szene wie etwa Kid Os (10. August, 18.30 bis 19 Uhr) oder Gündalein (15 August, 17.30 - 18 Uhr), zum anderen Singer-Songwriterinnen wie Cosima Kiby (12. August, 18.30 bis 19 Uhr) oder Sofia Lainovic (14. August, 17.30 bis 18 Uhr). Der Eintritt ist frei, wer danach Lust auf Kino hat, muss sich ein Ticket kaufen.

"Live auf dem Teppich" beim Kino-Open-Air am Königsplatz, 9. bis 16. August, ab 17.30 Uhr, Eintritt frei