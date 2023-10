Eigentlich sollte dieses Thema erst in zwei Wochen öffentlich behandelt werden, am Tag des Handballs, wenn die deutsche Nationalmannschaft in der Münchner Olympiahalle am 5. November gegen Ägypten die Frühform für die im kommenden Januar anstehende Heim-EM testet. Doch nun hat Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH (OMG), schon am Mittwochabend in der schmucken Eventlocation Coubertin in der Olympiahalle ein paar Details zur beabsichtigten Olympia-Bewerbung der Landeshauptstadt preisgegeben .

Die Deutsche Olympische Gesellschaft München (DOG) hatte zum achten Spitzensport-Summit geladen, bei diesen Veranstaltungen werden seit 2015 im Jahresrhythmus aktuelle Themen des "Münchner Sportgeschehens und darüber hinaus" in Diskussionsrunden erörtert, wie der DOG-Vorsitzende Alexander von Stülpnagel einführte. Dass in diesem Kontext Olympische und Paralympische Spiele stets eine Rolle spielen, versteht sich von selbst; dieses Mal wurde erörtert, wie viel Sponsoring die Spiele vertragen. Als Resümee ließ sich festhalten, dass es ohne die Wirtschaft schlicht nicht mehr möglich sei, derlei Mammutveranstaltungen zu stemmen. Und dass darauf zu achten sei, die Athleten stets im Zentrum jeglicher Unterstützungen zu halten.

Natürlich waberte das Thema einer weiteren Bewerbung der Landeshauptstadt durch den Raum, denn die European Championships waren ein großer Erfolg für München, die Begeisterung der Menschen ließ diese Idee neu aufblühen. Nach der gescheiterten Bewerbung für die Winterspiele 2018 war der jüngste Anlauf 2022 durch einen Bürgerentscheid vorzeitig abgeschmettert worden.

Daher sucht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nun den offenen Dialog in den Bewerberstädten: "Wir werden in der kleinen Olympiahalle den interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zum Dialog geben", erklärte Schöne, die Veranstaltung sei offen zugänglich und werde noch angemessen beworben. "Wir wollen transparent und authentisch informieren", so Schöne.

Neben Leipzig, wo einer der Bürger-Dialoge bereits stattfand, Berlin, Hamburg und der Rhein-Ruhr-Region zählt eben München zu den Interessenten, gleichwohl will sich die Landeshauptstadt nicht alleine bewerben, wie Schöne unterstrich. Zwei bis drei Städte sehe das Konzept des DOSB vor, dafür will sich München nun hübsch machen - und braucht die Unterstützung der Bürger. Denn gerade der stetig wuchernde Gigantismus hat den Ruf des IOC hierzulande ordentlich ramponiert, es war die Rede von Knebelverträgen und auf den Ausrichter abgewälzten Risiken.

Der Verband habe aus den Ablehnungen gelernt, sagt IOC-Vertreter Färber

"Dem muss man ein Ende setzen", forderte auch Schöne, "es kann nicht immer nur mehr und teurer werden." Dann müsse auch mal ein Stadion für 70 000 Menschen für eine Eröffnungsfeier genügen, anstatt ein größeres zu bauen. Das IOC habe aber gelernt, erklärte indes Jochen Färber, es gehe wieder mehr um Wertevermittlung und einer Weltverbesserung durch die olympische Idee, denn um den schnöden Mammon.

Färber ist in Lausanne Büroleiter des IOC-eigenen Fernsehdienstes und war eigens von der IOC-Session aus dem indischen Mumbai nach München gedüst, um entspannt und gut gebräunt über die Verdienste seines Verbandes zu plaudern. Und über die ungeheuren Summen - seit den Spielen in Tokio 2021 hat der Verband 7,6 Milliarden Dollar eingenommen -, die das IOC an den olympischen Sport zurückfließen lasse. Färber war im Übrigen Sprecher der gescheiterten Bewerbungsgesellschaft für München 2018 und versäumte es nicht, seinen Chef, IOC-Präsident Thomas Bach, bei jeder Gelegenheit zu loben. Dabei hatte sich gerade in Indien gezeigt, dass für die Sommerspiele 2036 den deutschen Städten eben in Mumbai ein sehr aussichtsreicher Konkurrent erwachsen ist.

Bei der bevorstehenden Olympia-Plauderei mit den Münchner Bürgern sollen neben OB Dieter Reiter und Innenminister Joachim Herrmann bekannte Sportler die Werbetrommel rühren, flankiert wird die Initiative vom Verein "Olympija". Das verriet Ulrike Grimm, die sportpolitische Sprecherin der CSU im Stadtrat saß auf dem Podium und erinnerte IOC-Vertreter Färber daran, dass seinen blumigen Worten auch Taten folgen müssen. Gerade die Stimmung und Begeisterung bei den European Championships, die auch Mini-Olympia getauft wurden, hätten ihr gezeigt, dass man den Bürgern die Gelegenheit für Olympische Spiele geben müsse. Dafür müssten Nachhaltigkeit und Transparenz im Vordergrund stehen, so Grimm: "Dann werden wir eine ernsthafte Bewerbung empfehlen."

Olympija-Vorstand wird Tina Pickert, die CSU-Ortsvorsitzende Olympiadorf, die betonte, dass der Verein überparteilich sei. Politiker der Grünen, SPD oder FDP seien ebenso dabei wie bekannte Sportler oder ganz normale Bürger. "Wir haben die Sportstätten, die im Vergleich mit anderen Olympiaorten weltweit am meisten genutzt werden, und eine Idee für ein neues olympisches Dorf", so Pickert. Zunächst gelte es aber, eine positive Stimmung in der Stadt zu erzeugen.