Im Olympiapark blühen die Kirschbäume.

Jetzt ist wieder Hanami im Olympiapark - das japanische Wort bedeutet "Blüten betrachten", und nirgends in München ist das gerade prächtiger möglich: Die Olympia-Kirschbäume stehen in voller Blüte. Die Bäume kamen tatsächlich aus Japan nach Bayern, die Stadt Sapporo schenkte sie den Münchnern, weil die beiden Metropolen im Jahr 1972 die Olympischen Spiele ausrichteten, die Japaner jene im Winter, die Bayern die im Sommer. Aus diesem Anlass begründeten die beiden Städte eine bis heute bestehende Partnerschaft. Den meisten Besuchern des Olympiaparks ist dieser Zusammenhang wohl eher nicht bewusst; sie nähern sich der zart weiß und rosa blühenden Pracht mit Fotoapparat und Handy oder erfreuen sich einfach so an der pastelligen Romantik. Anderes haben hingegen die Bienen zu tun: Sie sammeln den Nektar als Nahrung für sich und ihren Nachwuchs und verbreiten so auch die Pollen von einem Baum zum anderen. Im Gegensatz zu den Menschen bedeutet Hanami für die Bienen also: Gemma Blüten bestäuben im Park...