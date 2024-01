Das Voting läuft bis zum 26. Januar. Wer seinen Lieblingsentwurf wählt, kann auch etwas gewinnen: Die Stadt verlost zwei Mal fünf Plätze in der Stadtratsboxe in der Festhalle Schottenhamel inklusive Verzehrgutschein, außerdem fünf Sammlerkrüge mit dem Wiesnmotiv 2024.

Von den eingereichten Entwürfen haben sich diesmal 60 für die Online-Abstimmung qualifiziert. Über das Siegermotiv entscheidet letztlich eine Fachjury. Sie bekommt die 30 Plakate vorgelegt, die bei der Bevölkerungsbefragung am besten abschneiden. Anfang Februar wird bekannt gegeben, wer gewonnen hat.

Vielleicht wird es die Bavaria sein, umrahmt von Hopfen und Brezen, gestaltet wie im Jugendstil.

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Oder das Paar in Lederhose und Dirndl, tanzend, im Hintergrund ein Riesenrad.

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Oder aber der Löwe, der das Maul so weit aufreißt, dass eine Breze aufrecht darin Platz findet?

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Wie in jedem Jahr gibt es auch eher minimalistisch-abstrakte Entwürfe. Verschiedene Sammelsurien von Dingen, die mit dem Oktoberfest assoziiert werden. Einmal arrangiert in der Form eines Herzens, einmal grafisch stark reduziert und mit dem Münchner Kindl in der Mitte, einmal verschlungen durch ein weiß-blaues Band. Mehrere Herzen, bestehend aus einem überschäumenden Bierkrug, einem Dirndl-Dekolleté oder einer Brezn mit Radi.

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Ein Plakat komplett in Blau-Weiß-Gelb, wie der Himmel und das Bier, und eines mit Piktogrammen in Weiß-Blau.

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Und dann ist da noch das Oktoberfest in Form von Memory-Kärtchen - wohl besser erst zu spielen nach der Ausnüchterungsphase am nächsten Tag.

Detailansicht öffnen (Foto: Landeshauptstadt München)

Alle zur Auswahl stehenden Optionen gibt es unter plakatwettbewerb.muenchen.de/voting zu sehen.