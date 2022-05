Glosse von Stephan Handel

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, viereinhalb Monate noch, und nicht nur die Erfahrensten wissen, dass das eigentlich zu kurz ist. Nun muss ein vernünftiger Trainingsplan aufgestellt werden, um in kurzer Frist zur gewohnten Leistungsfähigkeit zu gelangen. Das wird hart werden, aber ohne eine gewisse Härte sich selbst gegenüber hat noch niemand Großes geschaffen.

Wahre Ausdauer und Kondition entstehen natürlich sowieso nur unter Original-Bedingungen. Bis es soweit ist, muss der oder die Trainierende dennoch möglichst versuchen, so nahe wie möglich an die Realität zu kommen. Da trifft es sich gut, dass nun das Wetter wieder besser wird und damit die Biergartenzeit beginnt. Besuche am Wochenende sind ab sofort Pflicht, langsam sollte der erforderliche und erwünschte Trainingsstand wieder erreicht werden.

Ob die Übung anschlägt, kann dann Ende Juli auf dem Pasinger Volksfest, der sogenannten Vor-Wiesn, unter realistischen Bedingungen getestet werden. Hierbei kann es noch nicht um tatsächliche Rekordleistungen gehen, vielmehr sollen der Ist-Zustand überprüft und eventuelle Leistungslücken identifiziert werden. Zudem sollte auch auf Neben-Disziplinen geachtet werden: Textsicherheit bei den Liedern, Toiletten-Toleranz (nicht bei der zweiten Mass schon drei mal laufen) sowie die übergabefreie Überwindung auftretender Übelkeitsgefühle.

Von da an bleiben noch knapp zwei Wochen bis zum letzten großen Härtetest, dem Dachauer Volksfest Mitte August. Nicht nur dauert das ganze zehn Tage, kommt also schon fast an das Original heran. Es bietet zudem beste Trainingsbedingungen, weil die Mass in Dachau nur 8,60 Euro kostet.

Solcher Art optimal vorbereitet, bleiben dann noch fast vier Wochen, um das Erreichte zu festigen und die Leistung zu stabilisieren, vier Wochen intensivstes Trainingslager, am besten wohl im Hirschgarten oder einem anderen professionellen Biergarten. Damit sollte alles Menschenmögliche getan sein, um am 17. September in voller Leistungsfähigkeit auf der Theresienwiese einzulaufen, pünktlich um zwölf, wenn es heißt: "Ozapft is! Auf a friedliche Wiesn!"