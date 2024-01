Das größte Volksfest der Welt könnte in diesem Jahr mit seiner beschaulichen Erweiterung stattfinden, der nostalgischen Oidn Wiesn mit historischen Fahrgeschäften, ruhigeren Festzelten und beschaulichen Buden. Eigentlich war dies in diesem Jahr nicht geplant, weil vom 21. bis zum 26. September auf dem Südteil der Theresienwiese turnusgemäß das 126. Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest stattfinden sollte.

Das ZLF ist "eine Landwirtschaftsausstellung mit Festcharakter. Besucher aus Stadt und Land können aktuelle Trends der Land- und Forstwirtschaft entdecken. Dazu täglich wechselnde, atemberaubende Pferdevorführungen und Schaunummern im Großen Ring - das ZLF ist einfach einen Besuch wert": So wurde die Veranstaltung am Donnerstagabend noch auf der eigenen Homepage beworben.

Auch Anmeldungen für Aussteller waren noch möglich, obwohl bereits die Nachricht kursierte, dass das ZLF 2024 nicht stattfinden werde. Als Erstes hatte dies die Münchner Zeitung tz berichtet. Nach ihrer Darstellung hat der Bayerische Bauernverband die Ausstellung mit Festcharakter abgesagt - wegen eines Mangels an Ausstellern.

Das ZLF findet seit 1996 alle vier Jahre statt (zuvor war es alle drei Jahre abgehalten worden). 2020 entfiel es wegen der Corona-Pandemie. 2016 kamen 280 000 Besucher, die sich anschauen wollten, was in 15 Hallen von 650 Ausstellern gezeigt wurde. Für dieses Jahr, so die tz, hätten sich weniger als die Hälfte der Landmaschinen-Aussteller angemeldet. So ließe sich die Veranstaltung nicht wirtschaftlich betreiben.

Das ZLF hat eine lange Tradition. Wie das Oktoberfest geht es auf das Pferderennen zurück, das zur Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig im Jahr 1810 abgehalten wurde. Wie diese Tradition fortgeführt werden soll, ist nun offen. Bis 2028 ist Zeit, eine Lösung zu finden.

München Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) bestätigte die Entwicklung auch der Münchner Abendzeitung. Der SZ sagten mehrere Wirte, dass wegen des mutmaßlichen Wegfalls des ZLF die Planungen für eine Oide Wiesn konkret werden.

Auf dem 3,5 Hektar großen Areal, das für vier Euro Eintritt pro Person betreten werden darf, standen 2023 drei große Festzelte: das Volkssängerzelt Schützenlisl, das Festzelt Tradition und das Herzkasperl-Festzelt. In den Fahrgeschäften ging es für 1,50 Euro pro Fahrt rund.

Damit in diesem Jahr Ähnliches geboten werden kann, muss es nun schnell gehen: Die Ausschreibungen müssen ordnungsgemäß vorbereitet werden. Das Oktoberfest 2024 findet vom 21. September bis zum 6. Oktober statt.