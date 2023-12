Am Odeonsplatz fahren die U-Bahnen der Linien U4 und U5 künftig wieder regulär: Nach wochenlangen Bauarbeiten sind die drei Fahrtreppen, die den Bahnsteig mit dem Zwischengeschoss verbinden, wieder einsatzbereit. Das teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) am Mittwoch mit.

Aus Sicherheitsgründen und zur Lagerung von Bauteilen musste der nördliche Bahnsteig in den vergangenen Wochen während der Bauarbeiten gesperrt werden. Die U-Bahnen hielten daher nur in Fahrtrichtung Arabellapark beziehungsweise Neuperlach Süd. Mit Betriebsbeginn am Donnerstag gehört diese Einschränkung der Vergangenheit an.

In diesem Jahr haben die Stadtwerke München und die MVG nach eigenen Angaben insgesamt 25 Fahrtreppen erneuert. In den meisten Fällen passierte dies laut MVG ohne Einschränkungen im U-Bahnbetrieb.